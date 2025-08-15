Ovo je vojna baza u kojoj se sastaju Putin i Tramp: Ovde Amerikanci čuvaju najmoćnije avione (Foto)

Mondo pre 13 minuta  |  Marina Letić
Ovo je vojna baza u kojoj se sastaju Putin i Tramp: Ovde Amerikanci čuvaju najmoćnije avione (Foto)

Predsednik SAD Donald Tramp i predsednik Rusije Vladimir Putin sastaće će se danas licem u licem prvi put posle sedam godina.

Cilj ovog istorijskog sastanka je okončanje rata u Ukrajini, a susret će se odviti u američkoj vojnoj bazi Elemendorf-Ričardson, najvećoj na Aljasci. Putin će odleteti u Enkoridž na Aljasci, gde će se sastati sa Trampom u udaljenoj vojnoj bazi u kojoj se nalaze neki od najmoćnijih američkih borbenih aviona. U prošlosti ju je posetilo nekoliko američkih predsednika. Zajednička baza Elmendorf-Ričardson, najveća vojna baza na Aljasci, kombinuje bazu Elmendorf Ratnog
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Šta Putin i Tramp žele od sastanka na Aljasci

Šta Putin i Tramp žele od sastanka na Aljasci

BBC News pre 28 minuta
Aljaska kao mesto za istorijski dogovor: Šta sve do sada znamo o samitu Trampa i Putina i "ponudi" za primirje

Aljaska kao mesto za istorijski dogovor: Šta sve do sada znamo o samitu Trampa i Putina i "ponudi" za primirje

Euronews pre 3 minuta
Istorijski susret Putina i Trampa - pratite uživo na Sputnjiku

Istorijski susret Putina i Trampa - pratite uživo na Sputnjiku

Sputnik pre 3 minuta
Pomereno vreme sastanka: Oglasila se Bela kuća: Evo kada će se Tramp i Putin konačno sresti

Pomereno vreme sastanka: Oglasila se Bela kuća: Evo kada će se Tramp i Putin konačno sresti

Blic pre 3 minuta
Šta Putin i Tramp žele od sastanka na Aljasci

Šta Putin i Tramp žele od sastanka na Aljasci

Južne vesti pre 23 minuta
Šta Putin i Tramp žele od sastanka na Aljasci

Šta Putin i Tramp žele od sastanka na Aljasci

NIN pre 28 minuta
Šta Putin i Tramp žele od sastanka na Aljasci

Šta Putin i Tramp žele od sastanka na Aljasci

Radio 021 pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Šta Putin i Tramp žele od sastanka na Aljasci

Šta Putin i Tramp žele od sastanka na Aljasci

BBC News pre 28 minuta
„To je takav šok“: Ukrajinci na Aljasci uoči sastanka Trampa i Putina

„To je takav šok“: Ukrajinci na Aljasci uoči sastanka Trampa i Putina

Danas pre 3 minuta
Aljaska kao mesto za istorijski dogovor: Šta sve do sada znamo o samitu Trampa i Putina i "ponudi" za primirje

Aljaska kao mesto za istorijski dogovor: Šta sve do sada znamo o samitu Trampa i Putina i "ponudi" za primirje

Euronews pre 3 minuta
Tri zemljotresa pogodila područje Severnih Kurilskih ostrva

Tri zemljotresa pogodila područje Severnih Kurilskih ostrva

RTV pre 28 minuta
Lideri i njihovi privatni zoološki vrtovi: Orban drži zebre, njegov kolega ima čak i ajkulu, a evo koje životinje je imao Tito…

Lideri i njihovi privatni zoološki vrtovi: Orban drži zebre, njegov kolega ima čak i ajkulu, a evo koje životinje je imao Tito

Nova pre 18 minuta