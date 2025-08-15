Ovo je vojna baza u kojoj se sastaju Putin i Tramp: Ovde Amerikanci čuvaju najmoćnije avione (Foto)

Predsednik SAD Donald Tramp i predsednik Rusije Vladimir Putin sastaće će se danas licem u licem prvi put posle sedam godina.

Cilj ovog istorijskog sastanka je okončanje rata u Ukrajini, a susret će se odviti u američkoj vojnoj bazi Elemendorf-Ričardson, najvećoj na Aljasci. Putin će odleteti u Enkoridž na Aljasci, gde će se sastati sa Trampom u udaljenoj vojnoj bazi u kojoj se nalaze neki od najmoćnijih američkih borbenih aviona. U prošlosti ju je posetilo nekoliko američkih predsednika. Zajednička baza Elmendorf-Ričardson, najveća vojna baza na Aljasci, kombinuje bazu Elmendorf Ratnog