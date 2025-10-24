„Skandalozno ponašanje“: Tramp prekida trgovinske pregovore s Kanadom

Američki predsednik Donald Tramp (Trump ) odlučio je da odmah prekine trgovinske pregovore sa Kanadom, optužujući kanadske vlasti da su iskrivile reči njegovog prethodnika Ronalda Regana (Reagan) u reklamnoj kampanji protiv povećanja carina između dve zemlje. „S obzirom na njihovo skandalozno ponašanje, SVI TRGOVINSKI PREGOVORI SA KANADOM SE OVIM PREKIDAJU“, objavio je sinoć Tramp na društvenoj mreži Truth Social. „Fondacija Ronalda Regana je upravo objavila da