Sukob SAD – Kanada zbog reklame: Premijer Ontarija uzvratio Reganovim govorom na Trampove pretnje

Dag Ford, premijer kanadske provincije Ontario, objavio je snimak govora bivšeg republikanskog predsednika SAD Ronalda Regana u kojem se on protivi carinama, nekoliko sati nakon što je sadašnji predsednik, Donald Tramp, najavio prekid svih trgovinskih pregovora sa Kanadom.

Trampov potez usledio je zbog TV reklame, plaćene od strane Vlade Ontarija, koja navodno lažno prikazuje Reganov stav o carinama. Tramp optužuje Kanadu, Karni okreće izvoz prema drugim zemljama Ford, inače konzervativac, nije se povukao pred Trampovim pritiskom, već je poručio da su Kanada i SAD saveznici, te da je „Regan znao da smo jači kad smo zajedno“, prilažući link ka spornom govoru pokojnog predsednika. Tramp je kritiku dodatno pojačao, optuživši Kanadu da