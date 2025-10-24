Tramp prekinuo trgovinske pregovore sa Kanadom posle sporne reklame iz OntarijaAmerički predsednik Donald Tramp objavio

NIN pre 5 sati  |  Fonet
Tramp prekinuo trgovinske pregovore sa Kanadom posle sporne reklame iz Ontarija

Američki predsednik Donald Tramp objavio je momentalni prekid trgovinskih pregovora sa Kanadom zbog reklame kojom se kritikuju carine koje je njegova administracija nametnula toj državi, prenosi Bi-Bi-Si.

U reklami, koju je finansirala kanadska provincija Ontario, citira se nekadašnji američki predsednik Ronald Regan koji je upozoravao da carine „nanose štetu svakom Amerikancu“. Tramp je na svojoj društvenoj mreži označio tu poruku kao „laž“ i „nečuvenu provokaciju“, nakon čega su pregovori odmah prekinuti. Nova američka administracija prethodno je uvela carine od 35 odsto na sav uvoz iz Kanade, posebno pogađajući automobilsku i čeličnu industriju, što je izazvalo
