Pušteno 16 zatvorenika, pregovara se o dodatnih 1.300: Tramp razgovarao sa Lukašenkom pre sastanka sa Putinom

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Pušteno 16 zatvorenika, pregovara se o dodatnih 1.300: Tramp razgovarao sa Lukašenkom pre sastanka sa Putinom

Američki predsednik Donald Tramp nalazi se na putu ka Aljasci zbog samita sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Nakon što se obratio predstavnicima medija kada je zapretio Putinu u slučaju nekonstruktivnog razgovora, obavio je telefonski razgovor sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom. "Imao sam dobar razgovor sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom. Svrha ovog razgovora bila je da mu se zahvalim na puštanju 16 zatvorenika. Takođe, razgovarali smo o puštanju još 1.300 zatvorenika. Imali smo dobar razgovor. Pričali smo o mnogim temama, uključujući posetu
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

(Mapa) ceo svet gleda u ovaj avion! Putinov let za Aljasku najpraćeniji na planeti, evo gde se sada nalazi: Istorijski susret…

(Mapa) ceo svet gleda u ovaj avion! Putinov let za Aljasku najpraćeniji na planeti, evo gde se sada nalazi: Istorijski susret sa Trampom može da traje šest sati

Blic pre 22 minuta
O današnjem sastanku preko žice Lukašenko i američki predsednik telefonom i o susretu Trampa i Putina

O današnjem sastanku preko žice Lukašenko i američki predsednik telefonom i o susretu Trampa i Putina

Dnevnik pre 7 minuta
Poruka iz nemačke za Trampa: Pitanje ulaska Ukrajine u NATO treba isključiti

Poruka iz nemačke za Trampa: Pitanje ulaska Ukrajine u NATO treba isključiti

Večernje novosti pre 17 minuta
Tema jutra: Ukrajina jedna od tema sastanka Trampa i Putina, Evropa sada nema ulogu u pitanjima njene budućnosti

Tema jutra: Ukrajina jedna od tema sastanka Trampa i Putina, Evropa sada nema ulogu u pitanjima njene budućnosti

N1 Info pre 1 sat
Susret "političkih titana": Ukrajina je jedna od tema sastanka Trampa i Putina, "Evropa sada nema ulogu u pitanjima njene…

Susret "političkih titana": Ukrajina je jedna od tema sastanka Trampa i Putina, "Evropa sada nema ulogu u pitanjima njene budućnosti"

N1 Info pre 1 sat
Moskovska berza uoči sastanka Trampa i Putina: Indeksi na najvišem nivou od aprila, ove kompanije su lideri rasta

Moskovska berza uoči sastanka Trampa i Putina: Indeksi na najvišem nivou od aprila, ove kompanije su lideri rasta

Blic pre 47 minuta
"Sutra imamo važan sastanak, Ali je važniji onaj koji sledi": Tramp o susretu sa Putinom na Aljasci, spomenuo i Zelenskog

"Sutra imamo važan sastanak, Ali je važniji onaj koji sledi": Tramp o susretu sa Putinom na Aljasci, spomenuo i Zelenskog

Blic pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinBelorusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Peskov: Samit Putina i Trampa na Aljasci će trajati bar 6-7 sati

Peskov: Samit Putina i Trampa na Aljasci će trajati bar 6-7 sati

RTV pre 17 minuta
(Video) Ukrajinci zasuli kursk bombama uoči samita na aljasci: Ima mrtvih, oštećene stambene i školska zgrada

(Video) Ukrajinci zasuli kursk bombama uoči samita na aljasci: Ima mrtvih, oštećene stambene i školska zgrada

Blic pre 22 minuta
Kremlj saopštio koliko će trajati razgovor Putina i Trampa

Kremlj saopštio koliko će trajati razgovor Putina i Trampa

Vesti online pre 2 minuta
(Mapa) ceo svet gleda u ovaj avion! Putinov let za Aljasku najpraćeniji na planeti, evo gde se sada nalazi: Istorijski susret…

(Mapa) ceo svet gleda u ovaj avion! Putinov let za Aljasku najpraćeniji na planeti, evo gde se sada nalazi: Istorijski susret sa Trampom može da traje šest sati

Blic pre 22 minuta
Ukrajinska vojska tvrdi: Očistili smo Pokrovsk od ruskih snaga (video)

Ukrajinska vojska tvrdi: Očistili smo Pokrovsk od ruskih snaga (video)

Kurir pre 2 minuta