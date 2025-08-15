Pušteno 16 zatvorenika, pregovara se o dodatnih 1.300: Tramp razgovarao sa Lukašenkom pre sastanka sa Putinom

Američki predsednik Donald Tramp nalazi se na putu ka Aljasci zbog samita sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Nakon što se obratio predstavnicima medija kada je zapretio Putinu u slučaju nekonstruktivnog razgovora, obavio je telefonski razgovor sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom. "Imao sam dobar razgovor sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom. Svrha ovog razgovora bila je da mu se zahvalim na puštanju 16 zatvorenika. Takođe, razgovarali smo o puštanju još 1.300 zatvorenika. Imali smo dobar razgovor. Pričali smo o mnogim temama, uključujući posetu