AMSS: Pojačan saobraćaj, čekanja putničkih vozila na graničnim prelazima do 45 minuta

Vozači se pozivaju da se pripreme za vožnju u uslovima pojačanog saobraćaja i visoke letnje temperatre, da krenu ranije i budu spremni za česte zastoje i usporenu vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Putnička vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Horgoš čekaju 45 minuta, a na ulazu 30 minuta. Na prelazu Šid i na izlazu i na ulazu čekanje je po 30 minuta, na Gradini na ulazu 20 minuta. Na prelazu Preševo na izlazu iz zemlje čeka se 30 minuta. Nema zadržavanja vozila na teretnim terminalima graničnih prelaza.
