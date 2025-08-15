Najduže se čeka na Horgošu na izlazu iz Srbije

Prema informacijama granične policije, putnička vozila se na graničnim prelazima jutros najduže zadržavaju na izlazu na Horgošu i to 45 minuta.

Na ulazu na Horgošu putnička vozila čekaju 30 minuta, a isto toliko i na ulazu i izlazu na Šidu, kao i na izlazu na Preševu. Na Gradini, na ulazu, zadržavanja na putničkim terminalima su 20 minuta. Zadržavanja na teretnim terminalima nema, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMŠ). Iz AMSS-a ukazuju da se treba pripremiti za vožnju u uslovima pojačanog saobraćaja, te krenuti ranije i bez nervoze ukoliko dođe do zastoja ili usporene vožnje, jer su oni u ovim danima