Gužve na graničnim prelazima se nastavljaju Oglasio se AMSS

Sredinu avgusta obeležiće pojačan intenzitet saobraćaja zbog tranzita i smene turista, a prema podacima Uprave granične policije najopterećeniji su putnički terminali sa Mađarskom i Hrvatskom kako na ulazu, tako i na izlazu iz zemlje, rekla je danas Nevena Damjanović iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

"Za putovanje, zbog visokih temperatura birajte ranije prepodnevne ili kasnije popodnevne sate. Prema podacima Uprave granične policije - najopterećeniji su putnički terminali sa Mađarskom i Hrvatskom kako na ulazu, tako i na izlazu iz zemlje”, rekla je Damjanović za Tanjug. Kako je navela, međuprostor na Batrovcima i Horgošu je pun, a tada se formira duža kolona vozila, što donosi duža i višesatna zadržavanja. "Povremeno veći broj vozila, a posebno u popodnevnim