Protesti u Nišu ne jenjavaju, SNS poziva na mir i dijalog

Niške vesti pre 2 sata  |  Niške Vesti Niške Vesti
Protest je juče, 14. avgusta počeo u 21 čas ispred Osnovnog suda u Nišu, odakle su se okupljeni uputili u šetnju do gradske Skupštine, a nakon toga ka prostorijama SNS-a.

Skup su opet obeležili sukobi sa policijom i gađanje jajima, a prema njihovim rečima, nekoliko studenata koji su noćas privedeni, vrlo brzo su i pušteni. Tim povodom se na konferenciji za novinare u prostorijama Srpske napredne stranke, danas obratio Uroš Radulović, šef odborničke grupe SNS-a Skupštine grada Niša. „U ovakvoj kakofoniji, u ovakvom jeku nasilja kada svako prati samo izjave senzacionalističke koje još dodatno pozivaju na nasilje, a onaj ko poziva na
