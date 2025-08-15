Tokom sinoćnjeg protesta demolirane prostorije SNS na Bulevaru oslobođenja, u Stražilovskoj i Kosovskoj ulici

NoviSad.com pre 10 minuta
Tokom sinoćnjeg protesta demolirane prostorije SNS na Bulevaru oslobođenja, u Stražilovskoj i Kosovskoj ulici

Novi Sad – Tokom sinoćnjeg protesta demolirane su prostorije Srpske napredne stranke na Bulevaru oslobođenja, u Stražilovskoj i Kosovskoj ulici.

Nakon mirnog početka protesta ispred zgrade BIA, građani i studenti u blokadi su došli do prostorija SNS-a na Bulevaru oslobođenja, ali, za razliku od prethodne večeri, sinoć tu nije bilo članova i simpatizera. Nije bilo ni policije koja je ranije čuvala stranačke prostorije. Okupljeni građani su počeli da bacaju farbu i kamenje, te su popucala stakla, a potom su pojedinci obili vrata i ušli unutra. Počeli su da ispisuju grafite i iznose stolice, kartone sa jajima,
Otvori na novisad.com

Povezane vesti »

Incidenti na protestima, privedeno najmanje 37 ljudi

Incidenti na protestima, privedeno najmanje 37 ljudi

Bloomberg Adria pre 11 minuta
uživo Noć haosa: Neredi u više gradova Srbije, sukobi demonstranata i policije, demolirane prostorije SNS

uživo Noć haosa: Neredi u više gradova Srbije, sukobi demonstranata i policije, demolirane prostorije SNS

NIN pre 41 minuta
"Ovo nije Srbija koju SNS želi": Oglasio se gradonačelnik Niša povodom nereda: "Želimo politički dijalog, a dobijamo nasilje"…

"Ovo nije Srbija koju SNS želi": Oglasio se gradonačelnik Niša povodom nereda: "Želimo politički dijalog, a dobijamo nasilje"

Blic pre 41 minuta
Dačić o protestima: Uhapšeno 37 osoba, 42 policajca povređena

Dačić o protestima: Uhapšeno 37 osoba, 42 policajca povređena

Serbian News Media pre 20 minuta
Dačić: Uhapšeno 37 osoba, povređena 42 policajca

Dačić: Uhapšeno 37 osoba, povređena 42 policajca

Nedeljnik pre 1 sat
Dačić: Povređena 42 policajca tokom protesta u Srbiji

Dačić: Povređena 42 policajca tokom protesta u Srbiji

NIN pre 40 minuta
Neredi na protestima širom Srbije, desetine privedenih

Neredi na protestima širom Srbije, desetine privedenih

Južne vesti pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSrpska napredna strankaSNSBIA

Politika, najnovije vesti »

Ekološki ustanak: Podrška poslaniku SSP-a Peđi Mitroviću, građani da se ujedine

Ekološki ustanak: Podrška poslaniku SSP-a Peđi Mitroviću, građani da se ujedine

Danas pre 6 minuta
Neobična poseta Štokera Beogradu: Kritike EU upućene Vučiću zbog medija i protesta

Neobična poseta Štokera Beogradu: Kritike EU upućene Vučiću zbog medija i protesta

Serbian News Media pre 10 minuta
Član Predsedništva SPS-a Goran Trivan za TV Nova: Izbori su izlazak iz krize, mislim da ni Dačić sad nije protiv njih

Član Predsedništva SPS-a Goran Trivan za TV Nova: Izbori su izlazak iz krize, mislim da ni Dačić sad nije protiv njih

Nova pre 1 minut
Protesti u četvrtak: Nasilje policije i SNS-batinaša i erupcija građanskog besa

Protesti u četvrtak: Nasilje policije i SNS-batinaša i erupcija građanskog besa

Vreme pre 0 minuta
Tokom sinoćnjeg protesta demolirane prostorije SNS na Bulevaru oslobođenja, u Stražilovskoj i Kosovskoj ulici

Tokom sinoćnjeg protesta demolirane prostorije SNS na Bulevaru oslobođenja, u Stražilovskoj i Kosovskoj ulici

NoviSad.com pre 10 minuta