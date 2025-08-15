Tokom sinoćnjeg protesta demolirane prostorije SNS na Bulevaru oslobođenja, u Stražilovskoj i Kosovskoj ulici

Novi Sad – Tokom sinoćnjeg protesta demolirane su prostorije Srpske napredne stranke na Bulevaru oslobođenja, u Stražilovskoj i Kosovskoj ulici.

Nakon mirnog početka protesta ispred zgrade BIA, građani i studenti u blokadi su došli do prostorija SNS-a na Bulevaru oslobođenja, ali, za razliku od prethodne večeri, sinoć tu nije bilo članova i simpatizera. Nije bilo ni policije koja je ranije čuvala stranačke prostorije. Okupljeni građani su počeli da bacaju farbu i kamenje, te su popucala stakla, a potom su pojedinci obili vrata i ušli unutra. Počeli su da ispisuju grafite i iznose stolice, kartone sa jajima,