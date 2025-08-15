Još dva tropska dana pred Srbijom, na snazi upozorenje zbog opasnosti od požara
OK radio pre 4 sati | Ok Radio
Srbija će naredna dva dana biti pod uticajem veoma tople vazdušne mase, sa temperaturama koje će prelaziti 35 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog povećanog rizika od nastanka i širenja požara na otvorenom, usled isušenog tla i produženog perioda bez padavina.
U petak će na severu zemlje biti sunčano, dok će jug pratiti nešto više oblačnosti, ali u celoj Srbiji ostaje suvo vreme. Duvaće košava slabog do umerenog intenziteta, najjača u južnom Banatu. Maksimalna temperatura kretaće se od 31 do 38 stepeni. I u subotu nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturom do čak 39 stepeni. Promena stiže u nedelju, kada će temperatura pasti na oko 30 stepeni, a lokalno se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Početkom