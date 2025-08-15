Član Predsedništva SPS-a Trivan: Dačić je pod pritiscima sa svih strana i nisam siguran da bi on sad bio protiv toga da idemo na izbore

Pravda pre 2 sata  |  Nova
Član Predsedništva SPS-a Trivan: Dačić je pod pritiscima sa svih strana i nisam siguran da bi on sad bio protiv toga da idemo…

Član Predsedništva Socijalističke partije Srbije (SPS) Goran Trivan gostujući na televiziji Nova kazao je da će Socijalistička partija Srbije pokušati da bude faktor koji će "zaraćene strane u društvu" da dovede za sto.

On je rekao je da ta stranka mora da reformiše program i da se pozabavi ljudima koje zastupa. „Ivica Dačić koji je na čelu najdelikatnijeg ministarstva u ovom trenutku u državi, je pod pritiscima sa svih strana i nisam siguran da bi on sad bio protiv toga da idemo na izbore“, kazao je Trivan. Ocenio je da odgovornost za incidente i demonstracije u prethodnim danima snose svi akteri i da su izbori izlazak iz krize. „Nema nikakve dileme da vlast presudno može da
Nedeljnik pre 40 minuta
Blic pre 3 sata
Pravda pre 2 sata
Bujanovačke pre 3 sata
N1 Info pre 4 sati
Beta pre 3 sata
Nova pre 4 sati
SPSSocijalistička partija SrbijeIvica DačićIzboriGoran Trivan

N1 Info pre 6 minuta
N1 Info pre 46 minuta
N1 Info pre 26 minuta
N1 Info pre 16 minuta
N1 Info pre 16 minuta