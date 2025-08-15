Član Predsedništva SPS-a Trivan: Dačić je pod pritiscima sa svih strana i nisam siguran da bi on sad bio protiv toga da idemo na izbore

Član Predsedništva Socijalističke partije Srbije (SPS) Goran Trivan gostujući na televiziji Nova kazao je da će Socijalistička partija Srbije pokušati da bude faktor koji će "zaraćene strane u društvu" da dovede za sto.

On je rekao je da ta stranka mora da reformiše program i da se pozabavi ljudima koje zastupa. „Ivica Dačić koji je na čelu najdelikatnijeg ministarstva u ovom trenutku u državi, je pod pritiscima sa svih strana i nisam siguran da bi on sad bio protiv toga da idemo na izbore“, kazao je Trivan. Ocenio je da odgovornost za incidente i demonstracije u prethodnim danima snose svi akteri i da su izbori izlazak iz krize. „Nema nikakve dileme da vlast presudno može da