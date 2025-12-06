Pozivamo mlade iz SNS na TV duel kako bi se razobličile neistine vlasti

Novo lice Srbije (NLS) pozvalo je danas predsednika omladine Srpske napredne stranke (SNS) na televizijski duel kako bi se "razobličila neistina" vlasti da mladi nikada nisu bili u boljem položaju. ; "Lako je pričati ovakve neistine kada sa druge strane nemate sagovornika koji će ukazati na to da se radi o spinovanju i pravljenju lažne slike", navelo je NLS. Istakli su da postoji mantra koju vlast ponavlja da nikad nije postojala veća sloboda nego sada, iako