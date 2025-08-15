Pešić: Najviše me brine da li ćemo uopšte moći da računamo na Micića na EP

Radio sto plus pre 1 sat
Pešić: Najviše me brine da li ćemo uopšte moći da računamo na Micića na EP
“Brinu nas, naravno, ove povrede. Moram da kažem najiskrenije, najviše me brine da li ćemo uopšte moći da računamo na Micića. Pokušava i on, pokušavamo i mi da ga vratimo, ali to teško ide”, rekao je Pešić, saopštio je danas Košarkaški savez Srbije. Srpski košarkaši pripremaju se za Evropsko prvenstvo, koje se od 27. avgusta do 14. septembra održava u Letoniji, Poljskoj, Kipru i Finskoj. Srbija igra u Grupi A u Rigi sa selekcijama Turske, Češke, Estonije, Portugala
