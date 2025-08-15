Cene nafte porasle nakon dvodnevnog pada uoči susreta Trampa i Putina

Cene američke sirove nafte West Texas Intermediate (WTI) porasle su juče na oko 63,5 dolara po barelu, a nafte Brent na oko 66,5 dolara po barelu, čime je zaustavljen dvodnevni pad.

Na tržište nafte pre svega je uticalo povećanje rizika uoči razgovora između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina, preneo je Trejding ekonomiks. Tramp je upozorio kasno u sredu da će se Rusija suočiti sa "veoma teškim posledicama", ako Putin odbije da okonča rat u Ukrajini. Iako nije precizirao mere, on je ranije pretio ekonomskim sankcijama, uključujući i sankcije protiv ruske nafte, ako se sastanak u petak na Aljasci završi