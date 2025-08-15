Tri snažna zemljotresa pogodila područje Severnih Kurilskih ostrva

Tri zemljotresa jačine veće od pet stepeni Rihterove skale zabeležena su jutros u Tihom okeanu, u blizini Severnih Kurilskih ostrva, saopštila je sahalinska filijala Jedinstvene geofizičke službe Ruske akademije nauka.

Najnoviji, treći zemljotres, dogodio se u 10.12 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 2.12 po moskovskom vremenu, preneo je Interfaks. Potres magnitude 5,1 imao je epicentar 127 kilometara istočno od grada Severo-Kurilsk, na ostrvu Paramušir, na dubini od 10 kilometara ispod morskog dna. Zemljotres se na Paramuširu osetio jačinom od dva do tri stepena, ali nije izdato upozorenje na cunami. Prethodno su na istom području registrovana još dva zemljotresa, magnitude 5,2