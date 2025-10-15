BBC vesti na srpskom

Vraćena još četiri tela talaca, Tramp preti Hamasu: 'Ako nećete sami, mi ćemo vas razoružati'

Palestinska ekstremistička organizacija Hamas predala je još četiri tela talaca iz Gaze, a izraelska laboratorija potvrdila je identitete trojice.

BBC News pre 16 minuta
Palestinians, with their belongings, move along a street, amid a ceasefire between Israel and Hamas, in Gaza City, October 15, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Reuters
Palestinci u Gazi

Porodice bivših talaca iz Gaze, Orijela Baruha, Ejtana Levija i Tamira Nimrodija, objavile su saopštenja na društvenim mrežama pošto je izraelska forenzička istraživačka laboratorija potvrdila njihov identitet.

Identitet četvrtog tela koje su palestinski ekstremisti vratili kasno u utorak još nije potvrđen.

Ostaci su prebačeni u Crveni krst, a zatim vraćeni u Izrael, što je najnoviji korak u sprovođenju sporazuma o prekidu vatre posle dve godine rata u Gazi.

Hamas je do sada vratio osam od 28 tela talaca, a oslobio je 20 živih. Izrael je pustio na slobodu oko 2.000 zatvorenika i ljudi privedenih u Gazi.

„Sa ogromnom tugom i bolom objavljujemo povratak tela našeg voljenog Orijela Baruha iz Pojasa Gaze, posle dve duge godine molitve, nade i vere“, rekla je porodica stanovnika Jerusalima koji je kidnapovan 7. oktobra 2023. na festivalu Nova u 35. godini.

Rođaci Tamira Nimrodija i Eitana Levija takođe su objavili povratak njihovih posmrtnih ostataka u Izrael.

„Slomljenog srca i sa nepodnošljivom tugom objavljujemo da je telo Tamira, mog najstarijeg i voljenog sina, vraćeno iz Gaze (juče)“, napisao je Tamirov otac Alon Nimrodi na Fejsbuku.

Tamir je bio vojnik zarobljen u 18. godini iz vojne baze na granici sa Gazom.

Porodica Eitana Levija objavila je povratak posmrtnih ostataka 53-godišnjeg taksiste koji je ubijen nakon što je odvezao prijatelja u kibuc Beeri ujutru na dan napada Hamasa. Njegovi posmrtni ostaci su prebačeni u Gazu istog dana.

Izraelski televizijski kanal 12 je u sredu javio da posmrtni ostaci četvrtog taoca vraćenog u utorak pripadaju stanovniku Gaze, što vlasti nisu odmah potvrdile.

Dok se Palestinci polako vraćaju u ono što je ostalo od njihovih domova u oblasti Pojasa Gaze iz kojih se izraelska vojska povukla, nad regionom lebde pitanja o sprovođenju ostalih tačaka plana američkog predsednika Donalda Trampa.

Prvu prepreku predstavlja sporo vraćenje tela talaca, jer Hamas tvrdi da ne gde se sva nalaze.

Zbog toga Izrael neće ponovo otvoriti granični prelaz Rafa između Gaze i Egipta u sredu 15. oktobra.

Takođe, smanjiće dostavljanje pomoći na toj teritoriji.

Odgovorajući na pitanje novinarke televizije ABC, Tramp je rekao da će se Hamas „razoružati, jer su rekli da će se razoružati“.

„A ako se oni ne razoružaju, mi ćemo ih razoružati“, rekao je.

Na pitanje novinara kako će se to dogoditi, predsednik je rekao:

„Ne moram to da vam objašnjavam. Ali ako se oni ne razoružaju, mi ćemo ih razoružati.“

„Znaju da se ne igram“, dodao je Tramp.

Pošto je ponovio tvrdnju, Tramp je rekao: „To će se dogoditi brzo i možda nasilno. Ali oni će se razoružati, da li me razumete?“

Poćana podela pomoći u Gazi

Tes Ingram, iz dečjeg fonda UN UNICEF, kaže da su humanitarni radnici „dobili bolji pristup na terenu kako bi podelili zalihe ljudima“.

„Možemo da se krećemo u područja do kojih nismo mogli da dođemo neko vreme“, rekla je ona za BBC Radio 4.

Ingram, koja je u Gazi, dodaje: „Imamo veću slobodu kretanja i zato naši timovi zaista povećavaju distribuciju na terenu.“

Ona kaže da su „emocije ljudi krenule pomalo kao rolerkoster od olakšanja do neizvesnosti oko toga kako bi ovo primirje moglo da stupi na snagu“.

„Sada mislim da je to obojeno tugom dok se suočavaju sa stvarnošću da je situacija na terenu toliko teška i da su toliko izgubili u protekle dve godine.“

(BBC News, 10.15.2025)

BBC News

Ključne reči

PalestinaHamasGaza

