Izraelska ambasadorka Avivit Bar-Ilan za Euronews Srbija: Alon Ohel je dobro, mora da ojača za novi život koji ga čeka
Euronews pre 36 minuta | Autor: Euronews Srbija
Početak ove nedelje obeležila je primena prve faze Trampovog mirovnog sporazuma za Gazu.
Oslobođeno je 20 živih izraelskih talaca i gotovo 2000 palestinskih zatvorenika. U Egiptu je potpisan dokument kojim se svi potpisnici obavezuju da će nastaviti da rade na rešenju kojim bi se došlo do mira. A da li je to rešenje zaista na dohvat ruke za Euronews Srbija govori Avivit Bar-Ilan, ambasadorka Izraela u Srbiji. Ona objašnjava da je oslobađanje talaca u ponedeljak veliki dan za Izraelce koji su se borili i pozivali na njihov povratak poslednje dve godine.