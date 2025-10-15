Izraelska ambasadorka Avivit Bar-Ilan za Euronews Srbija: Alon Ohel je dobro, mora da ojača za novi život koji ga čeka

Početak ove nedelje obeležila je primena prve faze Trampovog mirovnog sporazuma za Gazu.

Oslobođeno je 20 živih izraelskih talaca i gotovo 2000 palestinskih zatvorenika. U Egiptu je potpisan dokument kojim se svi potpisnici obavezuju da će nastaviti da rade na rešenju kojim bi se došlo do mira. A da li je to rešenje zaista na dohvat ruke za Euronews Srbija govori Avivit Bar-Ilan, ambasadorka Izraela u Srbiji. Ona objašnjava da je oslobađanje talaca u ponedeljak veliki dan za Izraelce koji su se borili i pozivali na njihov povratak poslednje dve godine.