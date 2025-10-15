Ambasadorka Izraela: Alon Ohel sada dobro, njegova majka zahvalna srpskom narodu na podršci

RTS pre 25 minuta
Ambasadorka Izraela u Srbiji Avivit Bar-Ilan kaže za RTS da je Alon Ohel, koga je Hamas oslobodio iz zarobljeništva u Gazi, sada dobro, ali da mora da ojača. Ističe da mu predstoji operacija oka. Prenosi i poruku Alonove majke, koja zahvaljuje srpskom narodu na podršci. Kada je reč o sporazumu o prekidu vatre, naglašava da dogovor teče prema planu, ali da je neophodno da se Hamas demilitarizuje. Očekujemo da međunarodna zajednica izvrši pritisak na Hamas kako bi se svi delovi dogovora ispunili, poručuje

Ambasadorka kaže da je ponedeljak zaista bio poseban dan za nju, ali i za čitav izraelski narod. “Mi smo čekali dve godine da se to desi i osetili smo veliko olakšanje kada smo videli žive taoce koji se vraćaju kući na svojim nogama, sa osmehom na licu, ali bio je to i dan ispunjen tugom zbog gubitka velikog broja ljudi od 7. oktobra i zbog činjenice da je 28 talaca mrtvo. Oni bi trebalo da budu vraćeni u Izrael i da budu pokopani na izraelskom tlu”, navela je
Ključne reči

RTSIzraelHamasmeđunarodna zajednicaGaza

