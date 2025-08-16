Turci prejaki za Češku

B92 pre 32 minuta
Turci prejaki za Češku

Košarkaši Turske osvojili su treće mesto na Superkupu u Minhenu, pošto su pobedili selekciju Češke rezultatom 79:65.

Najefikasniji u selekciji Turske bio je Erkan Osmani sa 13 poena, dok je Džedi Osman dodao 12. U reprezentaciji Češke najbolji je bio Vit Krejči sa 14 poena. Turci će uoči Evrobasketa generalnu probu imati protiv Litvanije (20. avgusta), dok će Česi dan kasnije odmeriti snage sa Gruzijom. Finale Superkupa je na programu od 20.45 časova, a sastaće se selekcije Srbije i Nemačke.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Srbija protiv Nemačke u finalu Superkupa u Minhenu

Srbija protiv Nemačke u finalu Superkupa u Minhenu

RTV pre 22 minuta
Jokić na Šredera, Srbija protiv Nemačke u finalu Superkupa

Jokić na Šredera, Srbija protiv Nemačke u finalu Superkupa

RTS pre 22 minuta
Turska može i bez Šenguna: Ubedljivi protiv Čeha za treće mesto u Minhenu

Turska može i bez Šenguna: Ubedljivi protiv Čeha za treće mesto u Minhenu

Telegraf pre 7 minuta
Turska bez mnogo problema savladala Češku za treće mesto na Superkupu

Turska bez mnogo problema savladala Češku za treće mesto na Superkupu

RTS pre 32 minuta
Nemačka – Srbija UŽIVO: Pretposlednja provera za „Orlove“

Nemačka – Srbija UŽIVO: Pretposlednja provera za „Orlove“

Sport klub pre 47 minuta
Ispovest Tristana Vukčevića: "Grci me jesu glaedali, ali nije bilo teško da donesem odluku"

Ispovest Tristana Vukčevića: "Grci me jesu glaedali, ali nije bilo teško da donesem odluku"

Telegraf pre 2 sata
Topić se oglasio zbog situacije sa Jokićem: „Moja greška“ /video/

Topić se oglasio zbog situacije sa Jokićem: „Moja greška“ /video/

Sputnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaGruzijaLitvanijaČeškaMinhenNemačkaTurska

Sport, najnovije vesti »

Pala je i Francuska: Srbija je sada jedina neporažena u grupi

Pala je i Francuska: Srbija je sada jedina neporažena u grupi

Danas pre 22 minuta
Ništa od povratka Popovića u Partizan

Ništa od povratka Popovića u Partizan

Danas pre 57 minuta
Kirjosova bivša devojka progovorila o njihovoj vezi: „Pronašla sam mir u sebi i nadam se da je on srećan“

Kirjosova bivša devojka progovorila o njihovoj vezi: „Pronašla sam mir u sebi i nadam se da je on srećan“

Danas pre 1 sat
Francuska bez velike uzdanice na Prvenstvu Evrope

Francuska bez velike uzdanice na Prvenstvu Evrope

Danas pre 2 sata
Što sam Radnički, što sudija Miladinović, tek Morava je osvojila bodove rezultatom koji "odjekuje"!

Što sam Radnički, što sudija Miladinović, tek Morava je osvojila bodove rezultatom koji "odjekuje"!

Plus online pre 12 minuta