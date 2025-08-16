Turci prejaki za Češku

Košarkaši Turske osvojili su treće mesto na Superkupu u Minhenu, pošto su pobedili selekciju Češke rezultatom 79:65.

Najefikasniji u selekciji Turske bio je Erkan Osmani sa 13 poena, dok je Džedi Osman dodao 12. U reprezentaciji Češke najbolji je bio Vit Krejči sa 14 poena. Turci će uoči Evrobasketa generalnu probu imati protiv Litvanije (20. avgusta), dok će Česi dan kasnije odmeriti snage sa Gruzijom. Finale Superkupa je na programu od 20.45 časova, a sastaće se selekcije Srbije i Nemačke.