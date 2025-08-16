Vrelo subotnje jutro u Srbiji: Temperatura i do 38 stepeni, osveženje stiže sutra

Glas juga pre 40 minuta
Najniža temperatura biće od 15 do 22 °C, dok će se najviša dnevna kretati između 34 i čak 38 °C.

NIŠ – PROGNOZA VREMENA ZA 16.08.2025. Nišlije očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura oko 20 °C, dok će se dnevna kretati do 36 °C. Nedelja donosi osveženje – očekuje se pad temperature i promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine će ujutro zahvatiti jugozapad i sever zemlje, a tokom dana i ostale krajeve. Ponedeljak: promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i
