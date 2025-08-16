Građani u Leskovcu pokazivali policajcima slike pretučenih po Srbiji

Jug press pre 1 sat
Građani u Leskovcu pokazivali policajcima slike pretučenih po Srbiji

LESKOVAC Sa večerašnjeg protestnog skupa građani Leskovca krenuli su u šetnju sa Gradskog trga.

Oni su se zaustavili ispred zgrade lokalne samouprave i policijske uprave, gde su pripadnicima policije, koji su obezbeđivali ulaz u ove ustanove, prikazivali slike sa građanima drugih gradova koje je povredila policija u svojim akcijama. Skandirali su i “Mesko, odlazi”. Nakon ovih zadržavanja, kolona je produžila do prostorija SNS-a, gde ih je dočekao, kao i prethodnih dana, policijski kordon i sprečio da priđu bliže samim prostorijama. (kraj) IS/LJS
Otvori na jugpress.com

Povezane vesti »

Policija u dva navrata intervenisala na Novom Beogradu

Policija u dva navrata intervenisala na Novom Beogradu

N1 Info pre 26 minuta
Demonstranti u Zemunu razlupali sedište radikala FOTO

Demonstranti u Zemunu razlupali sedište radikala FOTO

Nova pre 26 minuta
Neredi u Beogradu, bačeni suzavac i šok bombe

Neredi u Beogradu, bačeni suzavac i šok bombe

Radio 021 pre 16 minuta
Suzavac pa juriš policije na demonstrante na Novom Beogradu

Suzavac pa juriš policije na demonstrante na Novom Beogradu

Nedeljnik pre 1 sat
Demonstranti u Gornjem Milanovcu gađali toalet papirom prostorije SNS

Demonstranti u Gornjem Milanovcu gađali toalet papirom prostorije SNS

Nova pre 1 sat
Zapaljena zastava radikala na protestu u Novom Sadu VIDEO

Zapaljena zastava radikala na protestu u Novom Sadu VIDEO

Nova pre 1 sat
U Leskovcu policajcima u lice slike njihove brutalnosti – VIDEO

U Leskovcu policajcima u lice slike njihove brutalnosti – VIDEO

Rešetka pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

LeskovacSNS

Regioni, najnovije vesti »

Policija u dva navrata intervenisala na Novom Beogradu

Policija u dva navrata intervenisala na Novom Beogradu

N1 Info pre 26 minuta
Iznad Velike Grabovnice i Belog Brega veliki požar – ugrožene kuće (video)

Iznad Velike Grabovnice i Belog Brega veliki požar – ugrožene kuće (video)

Jugmedia pre 26 minuta
Demonstranti u Zemunu razlupali sedište radikala FOTO

Demonstranti u Zemunu razlupali sedište radikala FOTO

Nova pre 26 minuta
Stotine sati leta za pet dana, pune se gorivom i vodom za par minuta: Ovo su heroji koji iz vazduha gase požare u Crnoj Gori…

Stotine sati leta za pet dana, pune se gorivom i vodom za par minuta: Ovo su heroji koji iz vazduha gase požare u Crnoj Gori, moćna slika zajedništva u nevolji stiže iz Podgorice (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 1 minut
Neredi u Beogradu, bačeni suzavac i šok bombe

Neredi u Beogradu, bačeni suzavac i šok bombe

Radio 021 pre 16 minuta