Građani u Leskovcu pokazivali policajcima slike pretučenih po Srbiji

LESKOVAC Sa večerašnjeg protestnog skupa građani Leskovca krenuli su u šetnju sa Gradskog trga.

Oni su se zaustavili ispred zgrade lokalne samouprave i policijske uprave, gde su pripadnicima policije, koji su obezbeđivali ulaz u ove ustanove, prikazivali slike sa građanima drugih gradova koje je povredila policija u svojim akcijama. Skandirali su i “Mesko, odlazi”. Nakon ovih zadržavanja, kolona je produžila do prostorija SNS-a, gde ih je dočekao, kao i prethodnih dana, policijski kordon i sprečio da priđu bliže samim prostorijama. (kraj) IS/LJS