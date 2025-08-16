Prve slike stravične nesreće kod Zaječara: Mladić (22) poginuo u sudaru, prizor na putu je jeziv! Automobili uništeni, po putu rasuti delovi (foto)

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko pet sati na putu Zaječar – Niš poginuo je 22-godišnji mladić,a sedam putnika je, kako se sazanje, prebačeno u bolnicu.

Nesreća se dogodila u blizini sela Grljan kada je došlo do sudara "audija", zaječarskih registarskih oznaka, "forda“ stranih tablica i "iveka“, knjaževačkih registarskih oznaka. Najpre su se, kako se saznaje, sudarili "ford" i "iveko", a onda je došlo do čeonog sudara "forda" sa "audijem". Svi povređeni zbrinuti su u zaječarskom Zdravstvenom centru, od kojih je jedna osoba (33) zbrinuta na Odeljenju intenzivne nege, nekoliko osoba je upućeno na kućno lečenje, dok