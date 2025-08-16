Sastanak Trampa i Putina na Aljasci: politički spektakl i početak dijaloga bez konkretnog dogovora o Ukrajini

Naslovi.ai pre 8 minuta

Samit američkog i ruskog predsednika ocenjen je kao uspešan početak dijaloga, uz podršku evropskih lidera i planove za trilateralni sastanak sa Ukrajinom.

Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin održali su sastanak na Aljasci koji je trajao skoro tri sata. Iako nije postignut dogovor o prekidu rata u Ukrajini, lideri su izrazili spremnost za nastavak dijaloga i dogovorili se o novom susretu. Tramp je ocenio samit kao izuzetno uspešan, a kasniji razgovori sa Zelenskim i evropskim liderima takođe su bili uspešni. Danas Euronews Dnevnik Alo Sputnik Blic

Tokom noći, Rusija je lansirala 85 napadačkih dronova i jednu balističku raketu na Ukrajinu, dok su ukrajinske snage oborile 61 dron. Napadi su se dogodili dok su trajali pregovori na Aljasci. RTV Slobodna Evropa Danas N1 Info

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski imao je dug i sadržajan telefonski razgovor sa Trampom nakon sastanka, a planira i trilateralni sastanak sa SAD i Rusijom u Vašingtonu. Evropski lideri su takođe uključeni u razgovore o ishodu samita, a danas je održan vanredan sastanak EU o daljim koracima. Italijanska premijerka Đorđa Meloni i mađarski premijer Viktor Orban pohvalili su ishod samita kao tračak nade za mir. N1 Info Nova Euronews Beta Radio 021 Sputnik Euronews Večernje novosti Blic

Reakcije svetskih lidera su podeljene, ali mađarski premijer Viktor Orban ocenjuje da je svet bezbednije mesto nakon sastanka. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev ističe mogućnost obnove dijaloga bez ultimatuma i pretnji. Novi magazin Večernje novosti B92 Politika Blic

Sastanak je održan u atmosferi političkog spektakla sa crvenim tepihom i aplauzima, što je ocenjeno kao Putinov medijski uspeh, dok je politički rezultat za sada nepoznat. Trampa kritikuju demokrate, evropski zvaničnici i ukrajinski mediji, ali Evropski savet priznaje njegove napore da okonča rat. RTS