Njujork tajms: Tramp nudi ustupanje Donbasa Rusiji u zamenu za mirovni sporazum

Politika pre 2 sata
Njujork tajms: Tramp nudi ustupanje Donbasa Rusiji u zamenu za mirovni sporazum

Američki predsednik Donald Tramp u razgovorima sa evropskim liderima i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim predložio je da se deo teritorije u Donbasu ustupi Rusiji kao uslov za postizanje mirovnog sporazuma, objavio je „Njujork tajms" pozivajući se na dva visoka evropska zvaničnika upoznata sa tokom razgovora.

Prema navodima izvora, Tramp je odustao od insistiranja na momentalnom prekidu vatre i izrazio uverenje da bi sporazum mogao brzo biti postignut ako Zelenski prihvati ustupanje preostalog dela Donbasa Moskvi. Kako navodi američki list, Tramp planira da svoj mirovni plan predstavi i na predstojećem sastanku sa Zelenskim u Beloj kući, na koji su pozvani i vodeći evropski državnici. Međutim, tokom telefonskog razgovora koji je usledio nakon samita na Aljasci, evropski
Ključne reči

MoskvaNjujorkBela kućaRusijaDonald Tramp

