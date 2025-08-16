Infrastruktura železnice Srbije: U stanici Prokop instalirana dodatna merna oprema

Radio 021 pre 7 minuta  |  Beta
Infrastruktura železnice Srbije: U stanici Prokop instalirana dodatna merna oprema

Infrastruktura železnice Srbije saopštila je da je instalirala dodatnu mernu opremu u železničkoj stanici Prokop, da se kontinuirano prati i proverava "kretanje" ploče nad peronskim delom i njena stabilnost.

"Sva dosadašnja merenja i istraživanja pokazuju da je železnička stanica Beograd Centar bezbedna za korišćenje i funkcionisanje železničkog saobraćaja", navedeno je u saopšetnju. Tokom geodetskog snimanja u stanici Beograd Centar izvršeno je snimanje na 44 repera i postavljeno ukupno 14 markera, odnosno na sedam peronskih stubova po dva markera, koji su korišćeni za prenošenje između repera Merenja se rade instrumentima koji sa visokom preciznošću obavljaju
