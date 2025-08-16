Goleada u drugom delu i podela plena u Novom Sadu (video)

Vojvodina je prekinula niz od tri trijumfa. Javor je odigrao četiri utakmice i još nema pobedu

Fudbaleri Vojvodine odigrali su na svom terenu u Novom Sadu nerešeno 2:2 protiv Javora, u utakmici petog kola Super lige. Vojvodina je povela u 72. minutu golom Lazara Nikolića, a sedam minuta kasnije izjednačio je Saliman Kajode. Novu prednost domaćima doneo je Lazar Ranđelović u 84. minutu, a Javor je osvojio bod zahvaljujući autogolu koji je postigao Kufre Eta u 89. minutu. Vojvodina je prekinula niz od tri trijumfa. Javor je odigrao četiri utakmice i još nema
