Priveden Milomir Jaćimović uoči protesta u Valjevu

Vreme pre 1 sat
Priveden Milomir Jaćimović uoči protesta u Valjevu

Autoprevoznik Milomir Jaćimović priveden je u subotu, a razlozi za njegovo privođenje i dalje nisu poznati. Jaćimović je prethodno najavio da će voziti Novosađane na večerašnji protest u Valjevu

Autoprevoznik Milomir Jaćimović iz Đurđeva u subotu (16. avgust) je priveden, prenosi N1. Kako navodi ovaj medij, još uvek se ne znaju razlozi za privođenje, ali je Jaćimović prethodno najavio da će voziti Novosađane na protest u Valjevu u subotu, 16. avgusta. Ispred suda u NS saopšteno da je uhapšen i autoprevoznik Jaćimović. — МУРАЛ ЛЕВОМ РУКОМ (@IvanGunjic) August 16, 2025 Ko je Milomir Jaćimović? Milomir Jaćimović je autoprevoznik iz Đurđeva, poznat javnosti po
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Autoprevoznik Jaćimović ponovo priveden, ranije izjavio da će voziti Novosađane večeras na protest u Valjevo

Autoprevoznik Jaćimović ponovo priveden, ranije izjavio da će voziti Novosađane večeras na protest u Valjevo

Danas pre 51 minuta
Policija privela Milomira Jaćimovića iz Đurđeva pred protest u Valjevu

Policija privela Milomira Jaćimovića iz Đurđeva pred protest u Valjevu

In medija pre 51 minuta
Priveden autoprevoznik Jaćimović, prethodno najavio da će voziti Novosađane večeras na protest u Valjevo

Priveden autoprevoznik Jaćimović, prethodno najavio da će voziti Novosađane večeras na protest u Valjevo

N1 Info pre 1 sat
Vlasnik prevozničke firme priveden, najavljivao prevoz na protest

Vlasnik prevozničke firme priveden, najavljivao prevoz na protest

Serbian News Media pre 1 sat
Autoprevoznik Jaćimović priveden: Najavio da će voziti Novosađane večeras na protest u Valjevo

Autoprevoznik Jaćimović priveden: Najavio da će voziti Novosađane večeras na protest u Valjevo

Nova pre 1 sat
Priveden autoprevoznik Milomir Jaćimović

Priveden autoprevoznik Milomir Jaćimović

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NSValjevo

Društvo, najnovije vesti »

Društvo socijalnih radnika zahteva od nadležnih hitno pokretanje postupka prema Kričku

Društvo socijalnih radnika zahteva od nadležnih hitno pokretanje postupka prema Kričku

N1 Info pre 16 minuta
Redakcija Radara: Tužilaštvo hitno da utvrdi ko je ugrozio Vuka Cvijića

Redakcija Radara: Tužilaštvo hitno da utvrdi ko je ugrozio Vuka Cvijića

N1 Info pre 11 minuta
Poverenica: Ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke jer im zaštitu nisu pružili oni koji su to dužni

Poverenica: Ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke jer im zaštitu nisu pružili oni koji su to dužni

Beta pre 1 minut
Likovnom kolonijom protiv Limana

Likovnom kolonijom protiv Limana

Danas pre 16 minuta
Poverenica: Ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke jer im zaštitu nisu pružili oni koji su to dužni

Poverenica: Ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke jer im zaštitu nisu pružili oni koji su to dužni

Danas pre 1 minut