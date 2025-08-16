Priveden Milomir Jaćimović uoči protesta u Valjevu

Autoprevoznik Milomir Jaćimović priveden je u subotu, a razlozi za njegovo privođenje i dalje nisu poznati. Jaćimović je prethodno najavio da će voziti Novosađane na večerašnji protest u Valjevu

Autoprevoznik Milomir Jaćimović iz Đurđeva u subotu (16. avgust) je priveden, prenosi N1. Kako navodi ovaj medij, još uvek se ne znaju razlozi za privođenje, ali je Jaćimović prethodno najavio da će voziti Novosađane na protest u Valjevu u subotu, 16. avgusta. Ispred suda u NS saopšteno da je uhapšen i autoprevoznik Jaćimović. — МУРАЛ ЛЕВОМ РУКОМ (@IvanGunjic) August 16, 2025 Ko je Milomir Jaćimović? Milomir Jaćimović je autoprevoznik iz Đurđeva, poznat javnosti po