Stižu pljuskovi, grmljavina i grad Nevreme juriša i ka Beogradu, evo gde će sve da udari

Alo pre 1 sat
Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje danas u 15:50 časova

RHMZ je izdao niz upozorenja: NEDELJA, 17.08.2025. u 15:10 h UPOZORENjE ZA PODRUČJE BAČKE NA INTENZIVNE PLjUSKOVE SA GRMLJAVINOM I GRADOM (za 17.08.2025.) Na severozapadu Bačke (Bački Monoštor i okolina) jako razvijena konvektivna oblačnost uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom i gradom. NEDELJA, 17.08.2025. u 15:10 h UPOZORENJE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA INTENZIVNE PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM I GRADOM (za 17.08.2025.) U južnim delovima Beograda (Stepojevac i
