Pešić: "Možda ćemo se negde sresti"

Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić izneo je utiske posle pobede nad Nemačkom u Minhenu.

"Orlovi" su osvojili Superkup trijumfom rezultatom 91:81. "Bila nam je potrebna jedna ovakva utakmica. Atmosfera je bila fantastična protiv domaćina, koji je dao maksimum, pre svega u smislu odbrane. Važna utakmica za nas, ne u smislu rezultata. Uvek je malo bolje pobediti nego izgubiti, ne znam da li je bolje, ali eto pobedili smo. Najvažnije je da smo odigrali od početka priprema ozbiljnu utakmicu protiv kandidata za medalje. Možda ćemo se negde sresti, najbolje