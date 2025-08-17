RHMZ: U naredna dva sata na zapadu Srbije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je u naredna dva sata na zapadu Srbije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, uz ređu pojavu grmljavine.

U ponedeljak promenljivo oblačno, na severu suvo, sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Ranije danas RHMZ je izdao hitno upozorenje za područje Beograda, Bačke, kao i Sremskog, Mačvanskog i Kolubarskog okruga na intenzivne pljuskove sa grmljavinom i gradom za danas. RHMZ ukazuje da će se jako razvijena konvektivna oblačnost na području južnog Srema