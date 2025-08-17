Zastrašujuća oluja prošla pored Beograda: Objavljeni satelitski snimci, izgledaju kao "nuklearna eksplozija" (Foto)

"Hailz Srbija", meteorološka "Instagram" stranica, objavila je na svom profilu satelitsku animaciju razvijanja oluje u Srbiji danas tokom popodneva.

Nestabilna vazdušna masa primećena je nad našom zemljom dok je Republički hidrometeorološki zavod nizao upozorenja o nevremenu u više delova zemlje. "Termička konvekcija će otpočeti u severnom i centralnom pojasu Srbije, uključujući i okruge jugozapadne Srbije, u sledećim satima na lokacijama koje su imale najviše dnevnog zagrevanja jednoćelijske oluje, uslovima nedefinisanog strujanja, sa visokom produkcijom padavina ili prolazno stvaranje višećelijskih oluja može