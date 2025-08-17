Vremenska prognoza za 17. avgust: Blagi pad temperature, stiže i osveženje

Mondo pre 2 sata  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 17. avgust: Blagi pad temperature, stiže i osveženje

Prema vremenskoj prognozi za subotu 16. avgust 2025. godine, biće oblačno i svežije u jutarnjim časovima uz slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje, a mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom u više delova zemlje.

Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, a maksimalna tokom dana oko 33 stepena. U Vojvodini je, prema vremenskoj prognozi, tokom dana moguć vetar. Prosečna temperatura oko 34 stepena. Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 18. avgust, najniža temperatura od 16 do 23 stepena, a najviša do 32 stepena. Jutro oblačno, moguć vetar u nekim predelima Srbije. Prema vremenskoj prognozi za utorak 19. avgust, pretežno sunčano, vetar slab i promenljiv uz rast temperature.
