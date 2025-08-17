Sutra promenljivo oblačno, mestimično kiša, do 29 stepeni

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Severni i severozapadni vetar slab do umeren, ali u Banatu i na istoku Srbije povremeno jak. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 24 do 29. U Beogradu sutra ujutru i pre podne pretežno oblačno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom sa grmljavinom. Posle podne suvo uz postepeno smanjenje oblačnosti. Severozapadni vetar slab do umeren. Najniža temperatura oko 18, a najviša oko 27. U Srbiji