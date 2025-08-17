Vučić o protestima: “Država ne razmatra uvođenje vanrednog stanja, ali sledi odlučna akcija”

Serbian News Media pre 16 minuta
Vučić o protestima: “Država ne razmatra uvođenje vanrednog stanja, ali sledi odlučna akcija”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti povodom nedavnih nereda u više gradova, izjavivši da država ne razmatra uvođenje vanrednog stanja.

On je naglasio da je to krajnja mera i da je procedura za njeno uvođenje komplikovana. Iako se u javnosti spekulisalo o toj mogućnosti, predsednik je jasno rekao da to trenutno nije opcija. Uprkos tome, Vučić je najavio da će država preduzeti odlučne akcije u narednim danima. Govoreći o protestima, on je upozorio da je “pitanje dana kada će neko biti ubijen” i poručio da će država iskoristiti sve raspoložive resurse da uspostavi red, mir i poredak. Predsednik je
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Vučić: Uskoro sledi žestok odgovor države

Vučić: Uskoro sledi žestok odgovor države

Bujanovačke pre 35 minuta
Vučić: U naredna tri do četiri dana videćete odlučnu akciju države

Vučić: U naredna tri do četiri dana videćete odlučnu akciju države

RINA pre 26 minuta
Vučić: Za nekoliko dana očekujte snažnu reakciju države, nismo razmatrali uvođenje vanrednog stanja

Vučić: Za nekoliko dana očekujte snažnu reakciju države, nismo razmatrali uvođenje vanrednog stanja

RTS pre 11 minuta
Vučić najavio zatišje pa akciju države, ponovo uporedio učesnike protesta sa fašistima i teroristima

Vučić najavio zatišje pa akciju države, ponovo uporedio učesnike protesta sa fašistima i teroristima

N1 Info pre 46 minuta
Vučić obećava odgovor države posle nereda u Valjevu

Vučić obećava odgovor države posle nereda u Valjevu

BBC News pre 1 sat
Vučić: Činiće vam se kao da smo poraženi, ali onda ćete videti svu odlučnost države Srbije

Vučić: Činiće vam se kao da smo poraženi, ali onda ćete videti svu odlučnost države Srbije

Nedeljnik pre 1 sat
Vučić: Za sedam dana mere koje će povećati kupovnu moć, neće biti vanrednog stanja

Vučić: Za sedam dana mere koje će povećati kupovnu moć, neće biti vanrednog stanja

Bloomberg Adria pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVanredno stanjePredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Šešelj ponovo dokazuje da dno ne postoji: Vređao žene i savetovao policiji da ih tuče nogama

Šešelj ponovo dokazuje da dno ne postoji: Vređao žene i savetovao policiji da ih tuče nogama

NIN pre 31 minuta
Borko Stefanović: Odlazeći diktator se obratio gotovo na identičan način kao Milošević

Borko Stefanović: Odlazeći diktator se obratio gotovo na identičan način kao Milošević

N1 Info pre 31 minuta
Stefanović (SSP): Odlazeći diktator pretio građanima kao Milošević u poslednjem govoru

Stefanović (SSP): Odlazeći diktator pretio građanima kao Milošević u poslednjem govoru

Beta pre 6 minuta
Macut o protestima: "Situacija u zemlji zabrinjavajuća"

Macut o protestima: "Situacija u zemlji zabrinjavajuća"

Blic pre 36 minuta
"Uhapšeno 18 ljudi i hapšenja se nastavljaju": Dačić posle protesta: "Žandarm povređen u Valjevu"

"Uhapšeno 18 ljudi i hapšenja se nastavljaju": Dačić posle protesta: "Žandarm povređen u Valjevu"

Blic pre 11 minuta