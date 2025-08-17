Telohranitelj pao u nesvest na Aljasci?! Svi čekali da se obrate Tramp i Putin, a novinar snimio bizarnu scenu

Jedan od pripadnik obezbeđenja američkih diplomata izgubio јe svest tokom sastanka ruskog lidera Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa na Aljasci! Ruski novinar Pavel Zarubin, koji je izveštavao sa samita, objavio je snimak nesvakidašnje situacije na svom kanalu na Telegramu.

Na snimku se vidi kako pripadnici obezbeđenja iznose iz konferencijske sale kolegu koji je prethodno izgubio svest. - Čak ni američki stražari nisu mogli da podnesu stres. Neki su odneti bez svesti - napisao je Zarubin u objavi. Lideri dve supersile, podsetimo, sastali su se u voјnoј bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Sastanak u formatu tri na tri traјao јe dva sata i 45 minuta. Na konferenciji za novinare Tramp i Putin su izrazili spremnost da rade na okončanju