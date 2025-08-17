Telohranitelj pao u nesvest na Aljasci?! Svi čekali da se obrate Tramp i Putin, a novinar snimio bizarnu scenu

Telegraf pre 17 minuta  |  Telegraf.rs
Telohranitelj pao u nesvest na Aljasci?! Svi čekali da se obrate Tramp i Putin, a novinar snimio bizarnu scenu

Jedan od pripadnik obezbeđenja američkih diplomata izgubio јe svest tokom sastanka ruskog lidera Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa na Aljasci! Ruski novinar Pavel Zarubin, koji je izveštavao sa samita, objavio je snimak nesvakidašnje situacije na svom kanalu na Telegramu.

Na snimku se vidi kako pripadnici obezbeđenja iznose iz konferencijske sale kolegu koji je prethodno izgubio svest. - Čak ni američki stražari nisu mogli da podnesu stres. Neki su odneti bez svesti - napisao je Zarubin u objavi. Lideri dve supersile, podsetimo, sastali su se u voјnoј bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Sastanak u formatu tri na tri traјao јe dva sata i 45 minuta. Na konferenciji za novinare Tramp i Putin su izrazili spremnost da rade na okončanju
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Sastanak Putina i Trampa na Aljasci: pregovori o Ukrajini, pismo Melanije Tramp i pripreme za sastanak u Vašingtonu

Sastanak Putina i Trampa na Aljasci: pregovori o Ukrajini, pismo Melanije Tramp i pripreme za sastanak u Vašingtonu

Naslovi.ai pre 8 minuta
Evropa ne pušta Zelenskog samog kod Trampa! Plan je da se izbegne zamka u Beloj kući i nove varnice, ozbiljna ekipa "čuva…

Evropa ne pušta Zelenskog samog kod Trampa! Plan je da se izbegne zamka u Beloj kući i nove varnice, ozbiljna ekipa "čuva leđa" predsedniku Ukrajine (foto)

Kurir pre 33 minuta
Kako su Ukrajinci uništili najsavremeniji ruski tenk T-90M "Prariv" vredan 4,5 miliona dolara

Kako su Ukrajinci uništili najsavremeniji ruski tenk T-90M "Prariv" vredan 4,5 miliona dolara

RTS pre 22 minuta
"Neprijatelj je pogodio" Ukrajina se hitno oglasila

"Neprijatelj je pogodio" Ukrajina se hitno oglasila

Alo pre 43 minuta
Rat - dan 1.271: Razorni udari na Ukrajinu; Ključni sastanak u Beloj kući; Putin se predomislio?

Rat - dan 1.271: Razorni udari na Ukrajinu; Ključni sastanak u Beloj kući; Putin se predomislio?

B92 pre 3 minuta
Rusi napali zaporožje Uništeno skladište raketa "sapsan" (foto/video)

Rusi napali zaporožje Uništeno skladište raketa "sapsan" (foto/video)

Alo pre 22 minuta
Putin i dalje želi rat– tvrdi bivši šef slovačke diplomatije

Putin i dalje želi rat– tvrdi bivši šef slovačke diplomatije

Politika pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

U Pakistanu više od 270 žrtava poplava, upozorenje na još poplava i klizišta

U Pakistanu više od 270 žrtava poplava, upozorenje na još poplava i klizišta

Danas pre 38 minuta
Ljudi popadali u more: Sudar glisera i čamca u Rovinju: Povređeno više osoba, među njima i deca

Ljudi popadali u more: Sudar glisera i čamca u Rovinju: Povređeno više osoba, među njima i deca

Blic pre 2 minuta
Zatvorena birališta nakon današnjih predsedničkih izbora u Boliviji

Zatvorena birališta nakon današnjih predsedničkih izbora u Boliviji

Danas pre 43 minuta
"Evropa to nije htela": Nemački političar šokirao nakon sastanka Trampa i Putina: Jedna stvar je nemoguća

"Evropa to nije htela": Nemački političar šokirao nakon sastanka Trampa i Putina: Jedna stvar je nemoguća

Blic pre 53 minuta
(Video) Zastrašujuća oluja nad ovim delom sveta: Stručnjaci šokirani: Ne mogu da veruju kako se ovo desilo za samo 24 sata

(Video) Zastrašujuća oluja nad ovim delom sveta: Stručnjaci šokirani: Ne mogu da veruju kako se ovo desilo za samo 24 sata

Blic pre 43 minuta