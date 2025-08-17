"Ogroman potencijal srpske košarke!" Nenad Krstić o momcima koji su upravo postali šampioni Evrope
Večernje novosti pre 12 minuta
Nenad Krstić, potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije za mušku košarku, rekao je da generacija kadeta koja je danas osvojila evropsko zlato u Gruziji ima ogroman potencijal i da su takmičarska ekipa koja ume da dobije utakmicu.
FOTO: N. Skenderija "Odličan turnir za nas, posle 18 godina zlato u ovom uzrastu, ali ono što je po meni mnogo bitnije, ova generacija ima ogroman potencijal i talenat i to je nešto što sam i ranije mogao da vidim na nekim turnirima, kad su igrali sa 14 ili 15 godina, i kroz razvojno-trenažni program Košarkaškog saveza, gde smo videli da ova generacija ima ogroman potencijal. Ono što me jako raduje, takmičari su, znaju da pobede utakmicu, ogroman karakter su