"Ogroman potencijal srpske košarke!" Nenad Krstić o momcima koji su upravo postali šampioni Evrope

Večernje novosti
Nenad Krstić, potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije za mušku košarku, rekao je da generacija kadeta koja je danas osvojila evropsko zlato u Gruziji ima ogroman potencijal i da su takmičarska ekipa koja ume da dobije utakmicu.

FOTO: N. Skenderija "Odličan turnir za nas, posle 18 godina zlato u ovom uzrastu, ali ono što je po meni mnogo bitnije, ova generacija ima ogroman potencijal i talenat i to je nešto što sam i ranije mogao da vidim na nekim turnirima, kad su igrali sa 14 ili 15 godina, i kroz razvojno-trenažni program Košarkaškog saveza, gde smo videli da ova generacija ima ogroman potencijal. Ono što me jako raduje, takmičari su, znaju da pobede utakmicu, ogroman karakter su
