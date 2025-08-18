Građani, oglasila se NBS sa zvaničnim saopštenjem Odluka stupa na snagu danas

Alo pre 1 sat
Građani, oglasila se NBS sa zvaničnim saopštenjem Odluka stupa na snagu danas

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,1775 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS)

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, a od početka godine oslabio je za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak jači je za 0,4 odsto i iznosi 100,0747 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,5 odsto, a od početka godine jači je za 12,4 odsto. BONUS VIDEO
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 15 minuta
Narodna banka Srbije objavila srednji kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Narodna banka Srbije objavila srednji kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 1 sat
Srednji kurs dinara za evro 117,1775 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1775 dinara

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Kada je manja plata ipak dobar izbor za vašu karijeru

Kada je manja plata ipak dobar izbor za vašu karijeru

Forbes pre 35 minuta
Nemačka tvrd orah za kineske električne automobile

Nemačka tvrd orah za kineske električne automobile

Forbes pre 35 minuta
Da li treba gasiti Start-stop sistem u kolima?

Da li treba gasiti Start-stop sistem u kolima?

Kamatica pre 0 minuta
Ko zida na Donjem Dorćolu: Linijski park „nanizao“ poznate biznismene

Ko zida na Donjem Dorćolu: Linijski park „nanizao“ poznate biznismene

Forbes pre 35 minuta
Kako se obračunava visina penzije?

Kako se obračunava visina penzije?

Kamatica pre 30 minuta