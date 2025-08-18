Građani, oglasila se NBS sa zvaničnim saopštenjem Odluka stupa na snagu danas

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,1775 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS)

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, a od početka godine oslabio je za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak jači je za 0,4 odsto i iznosi 100,0747 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,5 odsto, a od početka godine jači je za 12,4 odsto. BONUS VIDEO