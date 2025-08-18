Meloni u klinču sa makronom Napad na Trampa bi sve uništio

Alo pre 1 sat
Meloni u klinču sa makronom Napad na Trampa bi sve uništio

Italijanska premijerka Đorđa Meloni doputovala je u Vašington, gde će se za nekoliko sati u Beloj kući sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, Vladimirom Zelenskim i drugim evropskim liderima, javlja agencija ANSA.

Pre odlaska u Sjedinjene Američke Države, Meloni je naglasila važnost jedinstva zapadnih zemalja i osiguravanja suvereniteta i bezbednosti Kijeva u svakom dogovoru sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kako bi se okončao rat. Ona se, tokom obraćanja se na virtuelnom sastanku takozvane "koalicije voljnih" radi usaglašavanja stavova, koje će predstaviti u Beloj kući, ponovo suprotstavila inicijativi francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji insistira na
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

"Od ovoga zavisi pravac ukrajinske budućnosti" Stručnjaci za Kurir: Suštinski se približavamo miru, ali ono što čeka Zelenskog…

"Od ovoga zavisi pravac ukrajinske budućnosti" Stručnjaci za Kurir: Suštinski se približavamo miru, ali ono što čeka Zelenskog će biti "zanimljivo"

Kurir pre 13 minuta
"Neprihvatljivo"; Crvene linije ostaju?

"Neprihvatljivo"; Crvene linije ostaju?

B92 pre 8 minuta
Samit Trampa, Zelenskog i EU: Hladan tuš za Zelenskog i Bele kuće; Zelenski sa evropskim liderima

Samit Trampa, Zelenskog i EU: Hladan tuš za Zelenskog i Bele kuće; Zelenski sa evropskim liderima

Večernje novosti pre 13 minuta
Tramp: Tačno znam šta radim, okončao sam šest ratova za šest meseci

Tramp: Tačno znam šta radim, okončao sam šest ratova za šest meseci

RTV pre 53 minuta
Ukrajina očajnički pokušava da spreči mir

Ukrajina očajnički pokušava da spreči mir

Vesti online pre 53 minuta
Tramp: Tačno znam šta radim, okončao sam šest ratova za šest meseci

Tramp: Tačno znam šta radim, okončao sam šest ratova za šest meseci

Euronews pre 1 sat
"Njega štiti čitava armija vidljivih i nevidljivih čuvara" Ko sve čuva Putina? Ovo do sada nije bilo poznato

"Njega štiti čitava armija vidljivih i nevidljivih čuvara" Ko sve čuva Putina? Ovo do sada nije bilo poznato

Alo pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinVašingtonBela kućaKijevDonald TrampĐorđa Meloni

Svet, najnovije vesti »

Pregovori Trampa, Zelenskog i evropskih lidera o ratu u Ukrajini i teritorijalnim pitanjima

Pregovori Trampa, Zelenskog i evropskih lidera o ratu u Ukrajini i teritorijalnim pitanjima

Naslovi.ai pre 8 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Zelenski počeo sastanke sa evropskim liderima pre razgovora sa Trampom

uživo RAT U UKRAJINI Zelenski počeo sastanke sa evropskim liderima pre razgovora sa Trampom

Euronews pre 18 minuta
Upravo na Blic TV: Iza kulisa susreta Putina i Trampa: Stručnjak za neverbalnu komunikaciju otkriva šta su moćnici hteli da…

Upravo na Blic TV: Iza kulisa susreta Putina i Trampa: Stručnjak za neverbalnu komunikaciju otkriva šta su moćnici hteli da nam sakriju

Blic pre 13 minuta
Zelenski iz Vašingtona: Razgovaraćemo o bezbednosnoj arhitekturi Ukrajine i Evrope; Tramp: Tačno znam šta radim

Zelenski iz Vašingtona: Razgovaraćemo o bezbednosnoj arhitekturi Ukrajine i Evrope; Tramp: Tačno znam šta radim

RTS pre 3 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Hamas prihvatio predlog o prekidu vatre i oslobađanju talac, tvrdi Al Džazira

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Hamas prihvatio predlog o prekidu vatre i oslobađanju talac, tvrdi Al Džazira

Euronews pre 18 minuta