Meloni u klinču sa makronom Napad na Trampa bi sve uništio

Italijanska premijerka Đorđa Meloni doputovala je u Vašington, gde će se za nekoliko sati u Beloj kući sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, Vladimirom Zelenskim i drugim evropskim liderima, javlja agencija ANSA.

Pre odlaska u Sjedinjene Američke Države, Meloni je naglasila važnost jedinstva zapadnih zemalja i osiguravanja suvereniteta i bezbednosti Kijeva u svakom dogovoru sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kako bi se okončao rat. Ona se, tokom obraćanja se na virtuelnom sastanku takozvane "koalicije voljnih" radi usaglašavanja stavova, koje će predstaviti u Beloj kući, ponovo suprotstavila inicijativi francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji insistira na