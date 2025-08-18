Zelenski: Rusija treba da čuje "stop"; Namerno ubijaju decu

B92 pre 2 sata
Zelenski: Rusija treba da čuje "stop"; Namerno ubijaju decu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je nakon današnjih ruskih napada na tu zemlju, da rat mora biti okončan i da je Rusija ta koja treba da čuje poziv "stop".

"Ovo je bio apsolutno očigledan i ciničan ruski udar. Oni znaju da se danas u Vašingtonu održava sastanak za okončanje rata... Rat mora biti okončan. I Moskva je ta koja mora da čuje 'stop'", naveo je Zelenski na Fejsbuku. On je dodao da će sa američkim predsednikom Donaldom Trampom razgovarati "o ključnim stvarima", a, kako je naveo, u razgovoru će učestvovati lideri Britanije, Francuske, Nemačke, Italije, Finske, EU i NATO-a. "Svi žele trajan mir i bezbednost, i
Neko opet fali: Zašto Poljska nije u Vašingtonu

Sputnik pre 46 minuta
Uživo Tramp sprema šok za Zelenskog, Putin trlja ruke! Ovo može da bude konačan udarac za Kijev, Evropa na ivici nervnog sloma: Haos pred sastanak veka, svi se pitaju samo jedno (foto, video)

Blic pre 11 minuta
Ko fali na samitu? Zašto ova moćna država nije u Vašingtonu

Večernje novosti pre 21 minuta
Pregovori Trampa, Zelenskog i evropskih lidera o ratu u Ukrajini i teritorijalnim pitanjima

Naslovi.ai pre 1 sat
Zelenski iz Vašingtona: Rusija cinično napada pred razgovore; Sijarto: Obustavljen dotok ruske nafte u Mađarsku

RTS pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Tramp pred sastanak sa Zelenskim - Ukrajina mora da se odrekne Krima i odustane od članstva u NATO-u

RTV pre 2 sata
Zelenski: Rusija treba da čuje „stop", rat mora biti okončan

Politika pre 2 sata
Zelenski na „pripremnom sastanku" pre razgovora s Trampom

Danas pre 26 minuta
Fico obustavio zvaničnu vojnu pomoć Ukrajini, kritikovao sankcije EU protiv Rusije

RTV pre 26 minuta
Putin pozvao telefonom indijskog premijera Modija: „Moj prijatelj podelio stavove sa mnom"

Nova pre 6 minuta
Dečak (8) poginuo na parasejlingu: Tragedija u poznatom bugarskom letovalištu

Nova pre 46 minuta
Portal iz SAD: Bela kuća poslala upit Ukrajini šta će Zelenski obući na današnjem sastanku

N1 Info pre 26 minuta