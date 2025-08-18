Zelenski: Rusija treba da čuje "stop"; Namerno ubijaju decu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je nakon današnjih ruskih napada na tu zemlju, da rat mora biti okončan i da je Rusija ta koja treba da čuje poziv "stop".

"Ovo je bio apsolutno očigledan i ciničan ruski udar. Oni znaju da se danas u Vašingtonu održava sastanak za okončanje rata... Rat mora biti okončan. I Moskva je ta koja mora da čuje 'stop'", naveo je Zelenski na Fejsbuku. On je dodao da će sa američkim predsednikom Donaldom Trampom razgovarati "o ključnim stvarima", a, kako je naveo, u razgovoru će učestvovati lideri Britanije, Francuske, Nemačke, Italije, Finske, EU i NATO-a. "Svi žele trajan mir i bezbednost, i