DS: Pravde neće biti bez Zakona o naknadi štete svim žrtvama Vučićevog režima

Demokratska stranka (DS) ocenila je danas da pravde neće biti bez donošenja Zakona o rehabilitaciji i naknadi štete "svim žrtvama režima" predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Iz DS su saopštili da će se taj zakon odnositi na građane koji su bili izloženi "patnjama zbog nečovečnog postupanja policije i službi bezbednosti", kao i one profesije koje su bile pogođene "protivzakonitim smanjenjem plata zbog učešća u borbi za slobodu".

"Poručujemo Aleksandru Vučiću da odustane od guranja društva u stradanje koje je najavio, jer su posledice njegove vladavine već proizvele dovoljno tragičnih događaja", naveli su iz DS-a.Zatražili su od Vučića da bez odlaganja raspiše vanredne parlamentarne izbore, a od opozicije da odustane od kandidovanja na tim izborima i podrži studentsku listu.

"Pozivamo građane da ako Vučić odbije da raspiše izbore, diktatora savladamo masovnošću pobune kako bi bio nateran da krizu reši izjašnjavanjem građana na izborima. Samo naša masovnost i odlučnost su garant da ćemo sprečiti tragične događaje koje je najavio bivši predsednik Srpske napredne stranke", piše u saopštenju.