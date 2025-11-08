Dijana Hrka sedmi dan štrajkuje glađu: Posetio je otac mladića koji je stradao u „Namenskoj“ u Lučanima
Danas pre 6 sati | Beta
Dijana Hrka, čiji je sin Stefan poginuo u prošlogodišnjem padu nadstrešnice ispred Železničke stanice u Novom Sadu, već sedam dana štrajkuje glađu.
Danas se pričestila u Crkvi Svetog Marka, vidno umorna i uz otežano kretanje. Dijana Hrka ima podršku građana, srednjoškolaca i studenata. Neki studenti postavili su šatore pored njenog i noć provode tu. Postavljeni su i transparenti i šatori zborova. I dalje Hrka spava napolju, na drvenim paletama, kod Skupštine, odnosno ograde koja obezbeđuje šatorsko naselje poznatije kao Ćacilend, a koje obezbeđuje policija. 15.30 Psihoterapeutkinje i psihoterapeuti izrazili su