Skup podrške Dijani Hrki u Vranju u subotu u 19 sati

Skup podrške Dijani Hrki (majci Stefana Hrke, jedne od žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine), biće održan u Vranju, u subotu 8. novembra u 19 časova.

Mesto okupljanja Vranjanaca koji žele da pruže podršku je "mapica", odnosno plato kod Spomenika Čika Mita, saopšteno je iz neformalne grupe "Mladi s juga", koja organizuje skup. "Pružimo podršku Dijani Hrki, majci koja je izgubila svoje dete zbog korupcije, nemara i nepravde, i koja već sedmi dan štrajkuje glađu tražeći samo jedno - istinu i pravdu. Dijana je majka koja nije ustuknula pred sistemom, majka koja trpi pritiske, ali ne odustaje. Njena borba je borba