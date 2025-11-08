Dijana Hrka nastavila štrajk glađu, ispred Skupštine mirno, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

BEOGRAD - Dijana Hrka, čiji je sin Stefan stradao u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, nastavlja da štrajkuje glađu kod Narodne skupštine. Za saobraćaj zatvorena raskrsnica Takovske i Bulevara kralja Aleksandra.

Ispred Skupštine Srbije je mirno, a raskrsnica Takovske ulice i Bulevara kralja Aleksandra zatvorene su za saobraćaj. Na toj raskrsnici, građani koji pružaju podršku Dijani Hrki, u podne su odali poštu nastradalima u Novom Sadu. Dijanu Hrku, danas je posetio i pružio podršku i Milovan Milivojević, čiji je sin poginuo 2017. u požaru u fabrici "Namenska" u Lučanima. Dijana Hrka počela je u nedelju štrajk glađu ispred Skupštine Srbije, zahtevajući istinu i odgovornost