Potresan susret oca i majke koji su izgubili svoje sinove, i kamen bi zaplakao

Ozon press pre 5 sati
Potresan susret oca i majke koji su izgubili svoje sinove, i kamen bi zaplakao

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke poginulog u padu nadstrešnice, sedmi dan štrajkuje glađu.

Ona se danas i pričestila u Crkvi Svetog Marka, uz poruku da je sada „sve u Božjim rukama“. Reči podrške pružio joj je i Milovan Milivojević, otac mladića koji je stradao u „Namenskoj“ u Lučanima. Dijana Hrka počela je štrajk glađu 2. novembra, posle komemorativnog skupa dan ranije u Novom Sadu, održanog povodom godišnjice pada nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici i pogibije 16 osoba. Majka Stefana Hrke traži procesuiranje odgovornih za tu tragediju,
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

Dijana Hrka sedmi dan štrajkuje glađu: Posetio je otac mladića koji je stradao u „Namenskoj“ u Lučanima

Dijana Hrka sedmi dan štrajkuje glađu: Posetio je otac mladića koji je stradao u „Namenskoj“ u Lučanima

Danas pre 1 sat
Vučić pozvao na razgovor Dijanu Hrku: "Spreman sam da je primim u Predsedništvu"

Vučić pozvao na razgovor Dijanu Hrku: "Spreman sam da je primim u Predsedništvu"

Mondo pre 2 sata
(BLOG) Dijana Hrka nastavila štrajk glađu: Podrška građana ne jenjava, obišao je i Milovan Milivojević

(BLOG) Dijana Hrka nastavila štrajk glađu: Podrška građana ne jenjava, obišao je i Milovan Milivojević

N1 Info pre 3 sata
Sedmi dan štrajka glađu Dijane Hrke: Ispred Skupštine mirno

Sedmi dan štrajka glađu Dijane Hrke: Ispred Skupštine mirno

NIN pre 4 sati
Skup podrške Dijani Hrki u Vranju u subotu u 19 sati

Skup podrške Dijani Hrki u Vranju u subotu u 19 sati

Vranje news pre 5 sati
Dijana Hrka nastavila štrajk glađu, ispred Skupštine mirno, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

Dijana Hrka nastavila štrajk glađu, ispred Skupštine mirno, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

RTV pre 6 sati
Dijana Hrka nastavila štrajk glađu kod Skupštine

Dijana Hrka nastavila štrajk glađu kod Skupštine

RTS pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadŠtrajk glađuLučaniDijana Hrka

Politika, najnovije vesti »

Dijana Hrka ili studenti – ko je autoritet građanima na protestima?

Dijana Hrka ili studenti – ko je autoritet građanima na protestima?

Danas pre 4 sati
Zbog izjave o navijačima Hajduka, sindikat nauke traži smenu ministra policije Hrvatske

Zbog izjave o navijačima Hajduka, sindikat nauke traži smenu ministra policije Hrvatske

Danas pre 4 sati
"Nudili su nam kao rešenje da ponovo kupimo stanove, to je apsurd": Stanari zgrade na Voždovcu o pretnji izvršenjem zbog…

"Nudili su nam kao rešenje da ponovo kupimo stanove, to je apsurd": Stanari zgrade na Voždovcu o pretnji izvršenjem zbog dugova investitora

N1 Info pre 1 sat
DW: Neki vojnici dobili odštetu zbog osiromašenog uranijuma – ali na Kosovu je otrov i dalje u zemlji

DW: Neki vojnici dobili odštetu zbog osiromašenog uranijuma – ali na Kosovu je otrov i dalje u zemlji

N1 Info pre 43 minuta
"Teška priča": Rodić, Radovanović i Bazdulj o dešavanjima ispred Skupštine Srbije (VIDEO)

"Teška priča": Rodić, Radovanović i Bazdulj o dešavanjima ispred Skupštine Srbije (VIDEO)

Euronews pre 23 minuta