Potresan susret oca i majke koji su izgubili svoje sinove, i kamen bi zaplakao

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke poginulog u padu nadstrešnice, sedmi dan štrajkuje glađu.

Ona se danas i pričestila u Crkvi Svetog Marka, uz poruku da je sada „sve u Božjim rukama“. Reči podrške pružio joj je i Milovan Milivojević, otac mladića koji je stradao u „Namenskoj“ u Lučanima. Dijana Hrka počela je štrajk glađu 2. novembra, posle komemorativnog skupa dan ranije u Novom Sadu, održanog povodom godišnjice pada nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici i pogibije 16 osoba. Majka Stefana Hrke traži procesuiranje odgovornih za tu tragediju,