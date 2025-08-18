Jovanović (CLS): Jedinstvena lista građana od integriteta, recept za pobedu u Beogradu

 Direktor Centra za lokalnu samoupravu Nikola Jovanović izjavio je danas da je jedinstvena lista sastavljena od predstavnika svih segmenata društva i relevantnih organizacija u Beogradu, recept za sigurnu pobedu u Beogradu na sledećim izborima.

"Takva jedinstvena lista bi kandidovala jasan i jednostavan program, čije bi okosnice bile uspostavljanje novog mehanizma za iskorenjivanje korupcije i kriminala, plan reorganizacije i profesionalizacije javnih komunalnih preduzeća, vraćanje Beogradu nadležnosti nad školama, domovima zdravlja, bolnicama i nad bezbednošću", saopštio je Jovanović.

Dodao je da bi svih 110 kandidata za odbornike bilo predstavljeno sa biografijom koja svedoči o profesionalnom i ličnom integritetu, posvećenosti i vezi sa Beogradom, kao i o znanju i iskustvu da se njime upravlja u vremenu koje sledi.

"Centar za lokalnu samoupravu će učiniti sve da dođe do formiranja jedinstvene liste u Beogradu, kao i da se izradi predlog programa za oporovak i razvoj Beograda, bez bilo kakvih ličnih ambicija ili uslovljavanja", piše u saopštenju.

(Beta, 18.08.2025)

