Studentkinja FPN najavila krivinu prijavu protiv komandanta Jedinice za zaštitu posebnih ličnosti

Beta pre 2 sata

Advokatski tim koji će zastupati studentkinju Fakulteta politilkih nauka (FPN) Nikolinu Sinđelić prikuplja elemente za podizanje krivične prijave protiv komandanta Jedinice za zaštitu posebnih ličnosti i objekata Marka Krička i drugih pripadnika te jedinice.

Ona je Krička optužila za fizičko i seksualno zlostavljanje prilikom privođenja nakon protesta u četvrtak prošle sedmice u Beogradu, objavila je danas televizija Insajder.

Sinđelić je kazala da je danas prošla medicinsko veštačenje, odnosno pregled fizičkih povreda, a sledi i psihološko veštačenje.

"Bilo je teško, taj osećaj poniženja to je nešto najstrašnije. Sve ove masnice, fizičke… ja sam prošla super kako su neke moje kolege, mnogo je strašnije psihički", kazala je.

Prema njenim rečima, mnogo je teško oporaviti se od svega ovoga.

"Verujem da nikada nećemo zaboraviti, ali verujem zbog svega što smo prošli da treba da nastavimo dalje", kazala je.

Odmah pošto je iznela u javnost tvrdnje o zlostavljanju, na društvenim mrežama su počele da kruže njene intimne fotografije, koje je još u vreme kad je bila maloletna zloupotrebila tada osoba od poverenja.

Studenti u blokadi su optužili bivšu državnu sekretarku MUP-a Dijanu Hrkalović da je pokrenula distribuciju ovih fotografija.

Nikolina je najavila i krivičnu prijavu i protiv Dijane Hrkalović zbog, kako je navela, distribuiranja osvetničke pornografije.

"Neće biti preskočena", kazala je Siniđelić, za Insajder, a piše na sajtu te televizije.

Krivične prijave protiv Krička i drugih pripadnika JZO, kao i prijavu protiv Hrkalović će podneti samoinicijativno jer je, kako je kazala ni iz tužilaštva ni iz policije niko nije kontaktirao nakon što je javno iznela optužbe za torturu, pre svega protiv komandanta JZO.

(Beta, 18.08.2025)