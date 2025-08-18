Blokade i počele jer su se studenti osećali nebezbedno: "Uspevamo jer smo tu jedni sa drugima - na ulici"

Ela Zeković studentkinja Fakulteta političkih nauka ocenila je da bezbednost od početka studentskih blokada nije bila na zadovoljavajućem nivou i da su upravo studentske blokade i protesti krenuli zato što se nisu osećali bezbedno.

Nasilje na ulicima, dodaje, povećavaju funkcioneri SNS. Student iz Valjeva Filip Mitić kaže da se od samog početka studentske borbe nose sa svime zahvaljujući tome što su tu jedni sa drugima - na ulici. Navodi studentkinje Nikoline SInđelić da joj je nakon protesta komandant JZO Marko Kričak pretio silovanjem, nakon čega su ekspresno usledili demanti MUP-a, a potom i objavljene fotografije studentkinje kako bi ona bila kompromitovana, njena koleginica Zeković kaže