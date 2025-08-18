Blokade i počele jer su se studenti osećali nebezbedno: "Uspevamo jer smo tu jedni sa drugima - na ulici"

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Blokade i počele jer su se studenti osećali nebezbedno: "Uspevamo jer smo tu jedni sa drugima - na ulici"

Ela Zeković studentkinja Fakulteta političkih nauka ocenila je da bezbednost od početka studentskih blokada nije bila na zadovoljavajućem nivou i da su upravo studentske blokade i protesti krenuli zato što se nisu osećali bezbedno.

Nasilje na ulicima, dodaje, povećavaju funkcioneri SNS. Student iz Valjeva Filip Mitić kaže da se od samog početka studentske borbe nose sa svime zahvaljujući tome što su tu jedni sa drugima - na ulici. Navodi studentkinje Nikoline SInđelić da joj je nakon protesta komandant JZO Marko Kričak pretio silovanjem, nakon čega su ekspresno usledili demanti MUP-a, a potom i objavljene fotografije studentkinje kako bi ona bila kompromitovana, njena koleginica Zeković kaže
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Studentkinja FPN najavila krivinu prijavu protiv komandanta Jedinice za zaštitu posebnih ličnosti

Studentkinja FPN najavila krivinu prijavu protiv komandanta Jedinice za zaštitu posebnih ličnosti

Radio sto plus pre 57 minuta
Studentkinja FPN najavila krivinu prijavu protiv komandanta Jedinice za zaštitu posebnih ličnosti

Studentkinja FPN najavila krivinu prijavu protiv komandanta Jedinice za zaštitu posebnih ličnosti

Beta pre 57 minuta
„Sve smo mi Nikolina“: Protesti podrške studentkinji u Beogradu i Pčinjskom okrugu

„Sve smo mi Nikolina“: Protesti podrške studentkinji u Beogradu i Pčinjskom okrugu

Nova pre 2 sata
Studentkinja Nikolina Sinđelić podnosi krivične prijave protiv Marka Krička i Dijane Hrkalović

Studentkinja Nikolina Sinđelić podnosi krivične prijave protiv Marka Krička i Dijane Hrkalović

Novi magazin pre 1 sat
Krivične prijave zbog navoda o policijskom nasilju u Srbiji

Krivične prijave zbog navoda o policijskom nasilju u Srbiji

Slobodna Evropa pre 2 sata
Aleksić pisao međunarodnoj zajednici, traži da ne žmure na kršenje ljudskih prava u Srbiji

Aleksić pisao međunarodnoj zajednici, traži da ne žmure na kršenje ljudskih prava u Srbiji

Pravda pre 3 sata
Studentkinja podnosi krivičnu prijavu protiv Krička i Hrkalovićke za zlostavljanje i osvetničku pornografiju

Studentkinja podnosi krivičnu prijavu protiv Krička i Hrkalovićke za zlostavljanje i osvetničku pornografiju

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPSNSValjevoMarko Kričak

Vojvodina, najnovije vesti »

Meštani Sremske Mitrovice slave pobedu u tri MZ: "Građani su se probudili i shvatili da su oni ti koji biraju"

Meštani Sremske Mitrovice slave pobedu u tri MZ: "Građani su se probudili i shvatili da su oni ti koji biraju"

N1 Info pre 22 minuta
Zborovi građana grada Zrenjanina organizuju protest podrške žrtvama nasilja: SVE SMO MI NIKOLINA! Zborovi građana grada…

Zborovi građana grada Zrenjanina organizuju protest podrške žrtvama nasilja: SVE SMO MI NIKOLINA! Zborovi građana grada Zrenjanina

Volim Zrenjanin pre 2 minuta
Ubedljive pobede građana na izborima za savete MZ u Sremskoj Mitrovici

Ubedljive pobede građana na izborima za savete MZ u Sremskoj Mitrovici

Mašina pre 52 minuta
NUNS: Pretnje novinarima ne prestaju, kao ni napadi policije – tražimo odgovornost

NUNS: Pretnje novinarima ne prestaju, kao ni napadi policije – tražimo odgovornost

Moj Novi Sad pre 27 minuta
Studentkinja FPN najavila krivinu prijavu protiv komandanta Jedinice za zaštitu posebnih ličnosti

Studentkinja FPN najavila krivinu prijavu protiv komandanta Jedinice za zaštitu posebnih ličnosti

Radio sto plus pre 57 minuta