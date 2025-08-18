Krivične prijave zbog navoda o policijskom nasilju u Srbiji

Slobodna Evropa pre 1 sat
Krivične prijave zbog navoda o policijskom nasilju u Srbiji

"Njih četvorica, petorica (policijaca) su me istukli, (gurali) glavu u beton.

Išutirali su mi telefon iz ruke". Student fizike Dušan Cvetković navodi da je ovo samo deo policijske brutalnosti koju je doživeo nakon antivladinog protesta 14. avgusta u blizini zgrade Generalštaba u Beogradu i da će zbog ovog slučaja podneti krivičnu prijavu protiv policajaca. Pojedine nevladine organizacije, poput Beogradskog centra za ljudska prava i CRTA, već su podnele krivične prijave protiv nepoznatih policajaca za više slučajeva policijskog zlostavljanja,
