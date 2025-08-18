"Nezahvalan si, ko si ti da nas: Napadaš?!" o svađi Zelenskog, Trampa i Vensa u Beloj kući se i dalje priča: Skala neprijatnosti je u ovom trenutku eksplodirala

Blic pre 57 minuta
"Nezahvalan si, ko si ti da nas: Napadaš?!" o svađi Zelenskog, Trampa i Vensa u Beloj kući se i dalje priča: Skala…

Predstojeći sastanak između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i Donalda Trampa u Vašingtonu, svega nekoliko dana nakon samita američkog predsednika sa ruskim Vladimirom Putinom na Aljasci, podigao je strahove da će se sve završiti fijaskom u Beloj kući kakav se dogodio u februaru, kad su se lideri SAD i Ukrajine posvađali pred kamerama, a Zelenski se vratio u Kijev bez potpisanog sporazuma o mineralima.

Zelenski se, nakon debakla u februaru, vraća u Belu kuću na sastanak sa Trampom radi razgovora o okončanju rata u Ukrajini - ali ovog puta ima podršku evropskih lidera koji će mu se pridružiti u Vašingtonu, usred strahova da bi on mogao da bude uvučen u zamku. Naime, nakon susreta u februaru spekulisalo da je napad na Zelenskog unapred dogovoren, iako je zvaničnik Bele kuće insistirao da rasprava na sastanku nije bila namerna zaseda. Sastanak između Zelenskog,
